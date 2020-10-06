Власти Москвы приостановили действие социальных карт для проезда

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06.10.2020, 12:32, Новости дня

В Москве из-за распространения коронавируса приостанавливается льготный проезд для школьников и бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно указу мэра, с 9 по 18 октября будет приостановлено действие социальных транспортных карт для школьников, а с 9 по 28 октября – действие социальных карт для граждан старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями.

«Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском», – говорится в блоге мэра.

По словам Собянина, уплаченные деньги на транспортных картах школьников перенесены на более поздний срок. 

«Просьба отнестись к этому решению с пониманием. Оно принято, чтобы защитить здоровье пожилых москвичей. Более 25% новых заболевших составляют люди в возрасте 65+. И лишь 10-15% из них заражается из-за контактов с членами семьи. Большинство подхватывают вирус на работе, в транспорте, магазинах и других общественных местах», – отметил Собянин. 

Он подчеркнул, что также в ближайшее время продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения будет переведена исключительно в электронный вид, обычные кассы прекратят свою работу.

Еще одно решение касается работодателей: все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы.

Также мэр столицы отметил, строгое соблюдение новых мер по коронавирусу может приостановить нарастающую волну эпидемии. 

В понедельник школы Москвы было решено перевести на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Напомним, за минувшие сутки в РФ было выявлено 11 тыс. 615 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4082, Санкт-Петербурге – 411, Московской области – 347.

Власти Москвы заявили о выходе на пиковые значения весны по заболеваемости коронавирусной инфекцией. 



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