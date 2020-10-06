 

ОКР поставил задачу для сборной РФ на ОИ-2028 и ОИ-2030

06.10.2020, 12:48, Новости дня

Олимпийский комитет РФ (ОКР) поставил перед национальной сборной задачу занять первые места на Олимпийских играх 2028 и 2030 годов, сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

Летняя Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе, страна-хозяйка зимних Игр-2030 еще не определена.

«Исполком ОКР предложил федерациям рассмотреть подходы по эффективности нашей работы. Задача – первое место в общекомандном рейтинге на Играх 2028 и 2030 годов», – цитирует РИА «Новости» заявление Позднякова на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

По его словам, ОКР продолжает плановую подготовку к летней Олимпиаде в Токио и зимним Играм в Пекине, несмотря на сложности из-за пандемии коронавируса.

«Антидопинговая деятельность как никогда актуальна. Сейчас здесь существует кадровый голод. С 2021 года вступает в силу новая редакция кодекса ВАДА. Один из пунктов – наличие в каждой федерации антидопингового делегата», – сказал Поздняков.

Ранее в ОКР не увидели препятствий для заявки российских легкоатлетов на Игры в Токио.



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