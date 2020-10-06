Собянин пригрозил остановить не предоставляющие данные об удаленке предприятия

06.10.2020, 12:48, Новости дня

Московским предприятиям, не предоставившим сведения о переходе работников на удаленку, или предоставившим эти сведения не полностью, могут приостановить деятельность, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы. Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», – написал Собянин в своем блоге.

Ранее глава города сообщил, что из-за распространения коронавируса приостанавливается льготный проезд для школьников и бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте.

В понедельник школы Москвы было решено перевести на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.