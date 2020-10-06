Теперь это официально: COVID-19 распространяется через воздух

06.10.2020, 12:40, Разное



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Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC ) внесли изменения в руководство о распространении COVID-19. В документе появилась информация о том, что вирус может переноситься по воздуху.

В пресс-релизе агентство сообщает, что в обновлении оно учитывает некоторые опубликованные данные, которые показывают, что в определенных, нетипичных, обстоятельствах люди с COVID-19 могут заражают других на расстоянии более 6 футов (примерно 1,8 метров). Заражение может происходить и в местах, которые недавно покинули инфицированные люди. Это возможно в плохо вентилируемых или закрытых помещениях. Заражению способствуют действия, которые вызывают усиленное дыхание, например, тяжелые упражнения. Это может приводить к появлению в воздухе частиц, которые способны переносить вирус.

Документ содержит оговорку, что COVID-19 гораздо чаще передается при близком контакте с инфицированным.

В разделе о мерах профилактики указано, что вероятность воздушного пути заражения становится ниже, если люди в общественных местах носят маски. Рекомендуется по возможности избегать людных закрытых помещений. Риск заражения уменьшает адекватное проветривание.

CDC уже публиковали аналогичные изменения в руководстве в сентябре, но через день удалили их, сославшись на то, что их размещение на сайте было ошибкой.

В российских Временных методических рекомендациях указано, что “ведущим путем передачи SARS-CoV-2 является воздушнокапельный, который реализуется при кашле, чихании и разговоре на близком (менее 2 метров) расстоянии”.

В июле группа из 239 исследователей публиковала открытое письмо Всемирной организации здравоохранения и другим медицинским организациям, в котором указывала, что существует достаточно доказательств воздушной передачи COVID-19, чтобы признать ее.