Навальный дал первое видеоинтервью после выписки из больницы

06.10.2020, 12:35, Новости дня

Критик Кремля Алексей Навальный дал более чем двухчасовое интервью известному российскому видеоблогеру. Это его первое появление на видео YouTube после выписки из берлинской больницы.

44-летний Навальный заявил, что его здоровье значительно улучшилось, и что врачи были удивлены темпами его восстановления. При этом он отметил, что у него дрожат руки, и что он проходит физиотерапию. Интервью датировано понедельником.

Навальный сказал, что его состояние улучшается с каждым днем.

«Все будет очень хорошо, и я поправлюсь», – сказал он.

Говоря о своем отравлении, Алексей Навальный сказал, что пока не ясно, как именно яд попал в его организм. Практически установлено, что отравление произошло в гостинице – скорее всего, он дотронулся до какого-то предмета, на который был нанесен яд, но до какого, пока никто не знает.

Юлия Навальная объяснила свое решение перевезти мужа на лечение за границу «административным давлением» и тем, что в России никто не сказал бы правду о причинах случившегося с Алексеем Навальным.

Сам Навальный считает, что в Омске он, скорее всего, не выжил бы, или же для его здоровья наступили бы необратимые последствия.

По мнению Навального, его не выпускали более суток из России, поскольку ожидали, что или он умрет, или в его организме не найдут следов отравляющего вещества.

Навальный отверг одну из версий прокремлевских СМИ о его отравлении – о том, что он якобы пил самогон.

По словам Навального, вещи в его номере, включая бутылку, на которой впоследствии, как утверждается, нашли следы «Новичка», сотрудники ФБК собрали, чтобы передать врачам.

«Они не собирали улики, а взяли их на всякий случай», – сказал Навальный. По его словам, никто не ожидал, что он может быть отравлен именно «Новичком», и сам Навальный сначала в это не верил.

Навальный подтвердил свою версию о том, что он был отравлен по указанию президента России Владимира Путина, а к отравлению, скорее всего, причастны сотрудники ФСБ или СВР.

По словам оппозиционера, на причастность Путина указывает ряд факторов, но прежде всего то, что «Новичок» вряд ли может быть доступен кому-то, кроме спецслужб.

Навальный вышел из комы несколько недель назад, после того как он потерял сознание на внутреннем рейсе, летевшем над Сибирью, в августе. Он был перевезен в Берлин для лечения, и германские врачи утверждают, что он был отравлен «Новичком» – редким российским нервно-паралитическим агентом.