ВОЗ: 10 процентов населения планеты, возможно, заражались коронавирусом

06.10.2020, 12:35, Новости дня

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, примерно каждый десятый человек в мире, возможно, заражался коронавирусом.

Руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил в понедельник, что, «по лучшим имеющимся оценкам» организации, 10 процентов населения планеты могли заразиться вирусом.

Это более 760 миллионов человек, что больше чем в 20 раз превышает число подтвержденных случаев в мире. Тем не менее, более 90 процентов населения по-прежнему могут заразиться вирусом.

Выступая на специальной сессии Исполнительного комитета ВОЗ в Женеве, Райан сказал, что эти цифры варьируются от страны к стране, добавив при этом, что эта оценка означает, что «подавляющее большинство мирового населения по-прежнему подвержено риску».