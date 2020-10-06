Бренд Subaru показал прототип спортивного BRZ 2022 года

06.10.2020, 12:20, Новости дня

В Сети представлены очередные подробности о предстоящем спортивном купе Subaru BRZ новой генерации.

Сообщается, что официальный дебют автомобиля запланирован на конец текущего года. Разработчиками предусмотрены новые 18-дюймовые колесные диски, которые также устанавливаются на модели Toyota GR Yaris. Таким образом, внешний вид Subaru BRZ и Toyota GT86 окажется схожим. Эксперты уверены, что под капотом автомобиля установят 2,4-литровый бензиновый агрегат на 260 л.с. мощности, который уже ранее задействовали в другой японской модели Subaru Ascent.

При создании автомобиля предусмотрели улучшенную платформу TNGA, которая позволит достичь большего комфорта и безопасности. Остальные характеристики объявят на презентации в декабре.