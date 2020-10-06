Обновленный Nissan Note показали на шпионских фото

06.10.2020, 12:20, Новости дня

Пользователям продемонстрировали шпионские изображения обновленной модели Nissan Note.

Официальная презентация новинки Nissan Note состоится в следующем месяце, тогда как до конца текущего года автомобиль может поступить в свободную продажу. Производителем указано, что новая модель отличается светодиодными ходовыми огнями, модернизированными бамперами и решеткой радиатора. Пока передняя часть кузова остается неизвестной, кроме тех параметров, которые уже обозначены.

В салоне нового Nissan Note применять виртуальную приборную панель и «парящий» экран мультимедийного комплекса. Уровень производительности новинки пока удерживается в тайне. Ряд источников намекают, что Nissan Note получит гибридную установку с суммарной мощностью 188 л.с. Остальные данные пока засекречены.