Владимир Сурдин рассказал о причинах мировой «лунной гонки»

06.10.2020, 12:17, Разное

Астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин объяснил, почему многие страны ввязываются в «лунную гонку». Эксперт назвал все эти спекуляции обычной политикой и идеологией, которые имеют опосредованное отношение к технике или науке.

Ранее Дональд Трамп подписал указ, который позволил США добывать ресурсы на Луне, за это его подвергли критике. Позднее в NASA заявили о готовности строить путем метода 3D-печати дешевое и доступное жилье на спутнике Луны. Все это, по словам Сурдина, относится к «лунной гонке», но не к науке.

На сегодняшний день Луну изучают множество аппаратов разных стран, но никто этому не придает значения, отметил Владимир Сурдин. Когда же речь заходит о человеке на Луне, то сразу же вспоминают Армстронга, поскольку для многих полет людей к спутнику является наиболее важным событием. Сейчас в «лунной гонке» участвуют США, Китай и Россия. Позднее к ним может присоединиться Индия. Но Сурдин пока не может сказать, кто именно в ней выйдет победителем.