Участник Little Big Антон Лиссов впервые стал отцом

06.10.2020, 12:15, Разное

В последних числах сентября 41-летний Антон Лиссов, участник группы Little Big, и его избранница, фотограф Анжелика Иванова, впервые стали родителями. Но поделиться этим радостным событием музыкант решил только сегодня, опубликовав фотографию с новорожденным сыном и трогательный пост, ему посвященный, в Instagram.

Что-то я всё сторисы снимаю, а тут нужен полноценный пост! Событие важное.

Рассказываю всё начистоту: Антошка Антонович родился весом в 4,088 кг, чуть-чуть до меня не дотянул, что, возможно, и к лучшему. Я отважно резал пуповину, излучал спокойствие, которого на самом деле не было, принимал мокрого Тосяна в дрожащие цепкие лапы. Мелкий почти не орал, был удивлён, вращал глазами, привыкал. Случилось это 23 сентября, и нам сегодня 12 дней. Мама @angeliquuu цела, уже хвастается у себя в инсте втянувшимся животом и скинутыми за роды пятнадцатью килограммами, если интересно, подпишитесь.

Ну, а далее, из наблюдений. Только ленивый не предупредил о бессонных ночах и не закошмарил окончанием счастливой жизни. Писали, что самые радостные в отцовстве три дня, пока жена с мелким в роддоме. Сначала было смешно, потом поднадоело. Со всей ответственностью заявляю, что встать и переодеть человека пару раз за ночь совсем несложно и это совсем не главное в жизни.

Ощутил ли я, что теперь моя жизнь кардинально поменялась? Пожалуй, это произошло еще на стадии Анжеликиной беременности. А за девять месяцев у меня было время привыкнуть к новой роли.

Но самое важное, что пришло ко мне с появлением этого человека, это ощущение, что я вернул свою семью. Как в детстве. Снова три человека, просто я немного в другом качестве.

Сейчас поедем в парк, покажу Тошку воронам, пусть передадут в Асгард, что у нас тут всё отлично.

Лиссов и Иванова связали себя узами брака весной этого года. Торжество прошло в Санкт-Петербурге. Сначала пара расписалась во Дворце бракосочетания, а затем отправилась в ресторан. Для музыканта брак стал вторым – ранее он на протяжении шести лет был женат на девушке по имени Виктория Головачева.

На свадьбе присутствовали коллеги Лиссова по Little Big, в том числе фронтмен Илья Прусикин. Он, к слову, недавно объявил о разводе с женой – рэп-исполнительницей и блогером Ирой Смелой, также известной в интернет-сообществе как Tatarka. Они состояли в браке 4 года, воспитывают сына Добрыню.