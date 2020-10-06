Ксения Собчак, Константин Богомолов, Максим Виторган и другие на премьере спектакля Александра Молочникова

06.10.2020, 12:15, Разное

Проектом “Бульба. Пир” театр на Малой Бронной вместе с художественным руководителем Константином Богомоловым открыл новый театральный сезон 20/21. Среди гостей премьеры в этот вечер были замечены Ксения Собчак, Дарья Мороз, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Софья Капкова, Виктория Толстоганова, Александра Ребенок, Наталья Давыдова, Марина Зудина, Марианна Максимовская и Василий Борисов, Михаил Зыгарь, Маша Федорова, Оксана Бондаренко с дочерью Алиной Цыгановой, Полина Аскери, Василий Церетели и многие другие.

Александр Молочников Ксения Собчак Дарья Мороз Максим Виторган и Нино Нинидзе Валерия Гай Германика и Денис МолчановСпектакль строится не только вокруг истории взаимоотношений отцов и сыновей, но и вокруг истории любви. Любви Андрия Бульбы, сына казачьего воеводы и девушки Хелены, дочери европейского политика, чьи взгляды идут в разрез со всеми жизненными ценностями воинствующих казаков. История современная и вместе с тем вне времени, – почти “Ромео и Джульетта”. Кажется, в современном мире отцы уже никогда не смогут встать на пути влюбленных, и этот сюжет давно стал атавизмом. Но так ли это? Могут ли быть счастливы сын православного фанатика и дочь идеолога новых Европейских свобод? Не обречена ли такая любовь на смерть? Это вопросы, над которыми хочется размышлять. Вопросы, на которые мы ищем ответы в спектакле,- рассказал Александр Молочников, для которого “Бульба. Пир” – спектакль о любви, о новой этике, противопоставлении нового и старого мира – стал первой постановкой в театре на Малой Бронной.

Команда спектакля “Бульба. Пир” Дарья Мороз и Софья Капкова Александра Ребенок, Марина Зудина и Виктор Вержбицкий Виктория Толстоганова Наталья Давыдова Катерина Шпица Тимур Родригез с женой Анной Михаил Местецкий и Нигина Сайфуллаева Василий Церетели и Полина Аскери Марианна Максимовская и Василий Борисов Андрей Колесников и Дарья Донскова Евгения Милова Оксана Бондаренко с дочерью Алиной Наталья Синдеева Маша Федорова Михаил Зыгарь Карен Шаинян Теона Контридзе