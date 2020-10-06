 

Forbes – сближение Пекина и Москвы идёт в ущерб энергетическому сектору США

06.10.2020, 12:10, Новости дня

Ещё до начала торговой войны с Трампом Китай обращал взоры на Россию, но враждебное отношение американского президента лишь ускорило эту тенденцию. Как пишет Forbes, в попытке утолить свой энергетический голод Пекин, треть импорта которого привязана к нефти, всё чаще обращается к Москве, задумываясь о разрыве связей с американскими компаниями.


Reuters

По мере ухудшения американо-китайских отношений РФ накапливает всё больше преимуществ, которые наносят вред американскому бизнесу. Как пишет Forbes, теперь Китай в попытке утолить свой энергетический голод всё чаще обращается к России, задумываясь о разрыве связей с американскими нефте- и газодобывающими компаниями.

Как отмечает издание, около трети всего китайского импорта привязано к нефти. Сейчас нефти и газа на рынке переизбыток, и Китай может покупать их у кого хочет. Ещё до начала торговой войны с Трампом Китай обращал взоры на Россию, но враждебное отношение Трампа лишь ускорило эту тенденцию. А РФ только рада пойти навстречу китайцам, поскольку 60% своего национального бюджета она пополняет за счёт углеводородов, а нефть и газ в настоящее время составляют почти треть её ВВП.

В результате объём нефтяного экспорта США в Китай резко сократился, а российского — увеличился. В 2005 году РФ обеспечивала 5% от объёма китайского потребления нефти, но эта доля значительно вырастет благодаря новому соглашению о поставках нефти на сумму $270 млрд, которое заключено на 25 лет. В итоге Америка оказалась третьим лишним.

Но если нынешнее сближение между Китаем и Россией имеет нефтегазовую основу, продлиться оно может недолго. Китай пообещал стать к 2060 году углеродно-нейтральной страной, обосновав это тем, что он производит самое большое в мире количество солнечных панелей и владеет запасами редкоземельных материалов, которые используются при изготовлении деталей электрических батарей для автомобилей. Кроме того, китайская экономика многократно превосходит экономику России, будучи в девять раз больше её по объёму. 

Сейчас Китай, пишет автор статьи,  нуждается в российском органическом топливе, но в импорте из США он нуждается не меньше. Америка тоже нуждается в Китае, поскольку 5% всей своей внешней торговли она осуществляет с этой страной. Американские транснациональные корпорации широко представлены в Китае, где они наладили производство. И китайцы прекрасно понимают, что, несмотря на все угрозы Трампа, он не сможет разрушить эти отношения. 

Как заключает автор материала, американские отношения с Китаем не были так плохи уже несколько десятилетий, но дружба РФ с Китаем прочна как никогда раньше. Поэтому если США хотят, чтобы американские компании вернулись в нормальное состояние, им необходимо восстановить свои международные позиции.



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