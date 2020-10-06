Guardian – джунгли Амазонии скоро могут превратиться в саванну

06.10.2020, 12:10, Новости дня

Как показали исследования учёных, изменение климата, пожары и вырубка настолько негативно влияют на дождевые леса Амазонии, что они быстрее, чем ожидалось, могут превратиться в саванны. Как напоминает The Guardian, сейчас эти джунгли дают кров множеству видов животных, но если изменения будут запущены, обратить вспять их будет крайне сложно.



Reuters

Немалая часть лесов Амазонии находится на грани того, чтобы из-за изменения климата из закрытых тропических джунглей превратиться в открытую саванну, пишет The Guardian. Как объясняет автор статьи, тропические леса очень чувствительны к изменениям влажности. И пожары и длительная засуха могут привести к тому, что деревьев в Амазонии станет значительно меньше.

Учёные знали, что в лесах Амазонки такие тенденции есть, но не думали, что переломный момент может наступить так скоро. Хотя до превращения могут быть ещё десятки лет, но если этот процесс пойдёт, его уже сложно будет остановить. Между тем, в джунглях проживает гораздо больше разных видов животных, чем в саванне, и углекислого газа они поглощают больше.

На сегодняшний день из-за изменения климата около 40% всех лесов в долине Амазонки получают столько влаги, сколько соответствует уровню саванны. К такому выводу пришли учёные из Стокгольмского центра устойчивости к изменениям. Впрочем, и год назад президент Бразилии Болносару бил тревогу по поводу того, что амазонские леса уничтожают пожары и дровосеки. Но в этом году ситуация там наихудшая, на 60% увеличилось число пожаров.

Сами тропические леса способны создавать дождь: вода испаряется с листьев деревьев и выпадает в виде дождя в других местах. То есть джунгли сами способствуют уменьшению пожаров. Но если площадь джунглей сокращается, то и дождей становится меньше, меняется экосистема. И повернуть ситуацию вспять крайне сложно, пишет The Guardian.