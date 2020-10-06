SCMP – коммунистам гражданство не давать — США ужесточают иммиграционные законы

06.10.2020, 12:10, Новости дня

Американская иммиграционная служба выпустила постановление, в котором говорится об ужесточении правил получения американского гражданства. Так, теперь вид на жительство или гражданство США не смогут получить члены коммунистических или любых тоталитарных партий. Как пишет South China Morning Post, главным образом эта норма направлена против китайских чиновников.



Reuters

США опубликовали новые иммиграционные правила, в соответствии с которыми членам коммунистических или «любых других тоталитарных» партий будет практически невозможно получить вид на жительство или гражданство Штатов, пишет South China Morning Post. По формулировке иммиграционной службы США, это касается как американских, так и иностранных партий.

Исключение может быть сделано для тех, кто докажет, что вступил в партию, чтобы получить работу, еду или другие необходимые для жизни вещи.

Как отмечает автор статьи, главным образом это правило ограничивает в получении американского гражданства членов Коммунистической партии Китая, которая насчитывает 90 миллионов участников. Получается, что возрастает идеологический разрыв между двумя странами, крупнейшими экономиками мира.

Впрочем, представители Китая отмечают, что в этом есть и положительный эффект: новые правила помогут сдержать эмиграцию — и китайские таланты останутся в Китае.

Как напоминает автор статьи, подобного рода закон был принят в 1918 году, и тогда угрозой для безопасности США были признаны коммунисты и анархисты. Сейчас же американские политики предлагали даже запретить китайским коммунистам в принципе въезд в США.

На данный момент, по словам журналиста, нет официальных данных, сколько членов Коммунистической партии Китая имеют вид на жительство или гражданство США. Однако, по данным американских служб, в 2018 году в Штатах проживало 2,5 миллионов китайских иммигрантов.

В свою очередь, и китайские власти принимают меры против тех государственных чиновников, которые получают иностранные паспорта. По правилам Китайской коммунистической партии, членства в ней лишаются те, у кого есть иностранное гражданство. При этом почти все китайские чиновники, главы государственных предприятий и общественных институтов — члены Коммунистической партии, пишет South China Morning Post.