 

France 24 – в Париже новые ограничения из-за роста заболевших Covid-19

06.10.2020, 12:10, Новости дня

Парижским барам придётся закрыться, ресторанам — усилить меры безопасности, а университетам — наполовину сократить число студентов в аудиториях, передаёт France 24. Связаны эти ограничения с тем, что по всем показателям, которые говорят о росте заболеваемости коронавирусом, зафиксированы превышения.

Парижу и его ближайшим предместьям придётся склониться перед новыми ограничениями. Усиленный протокол касается рестораторов. Речь не идёт о полном закрытии ресторанов. Но в отличие от них барам придётся закрыть свои двери. Университеты отныне должны сократить наполовину число присутствующих студентов.

Причиной тому стал тот факт, что в Парижском регионе все показатели заболеваемости коронавирусом находятся в красной зоне. Людьми, страдающими от эпидемии, занято 35 процентов больничных коек в Париже. Это выше, чем максимальная граница для того, чтобы бить тревогу, зафиксированная на уровне в 30 процентов. По прогнозам Института Пастера, система больниц до середины ноября может быть полностью перегружена.

Такая же обстановка в пяти других крупных городах: Лилле, Лионе, Гренобле, Тулузе, Сент-Этьене, где тоже наблюдается ухудшение обстановки. Если нынешняя динамика не ослабится, парижским больницам придётся сократить до 20 процентов количество запланированных хирургических операций, чтобы иметь возможность разместить в реанимации пациентов с коронавирусом. Эти ограничения вступят в силу во вторник и будут действовать как минимум две недели.

Дата выхода в эфир 04 октября 2020 года. 



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