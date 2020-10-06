Зачем холостячке Виктории Коротковой Гелик? – Личное мнение

06.10.2020, 11:59, Разное

Вчера вечером финалистка унизительного для женщин публичного шоу Холостяк со слюнявым Егоркой Кридом Виктория Короткова на Кутузовском сбила насмерть пешехода.

25-летняя уроженка Калининграда сделала головокружительную карьеру: понаехала, вступила в отношения раз, потом — два, засветилась на телевидении, рассказала говорящей лошади, как правильно фотографироваться на фоне автомобилей, получила от благодетеля Гелик и убила человека.

Не заметила, как тот перебегал дорогу.

Каким образом у такой безответственной гражданки оказался в наличии премиальный джип?

«Я в отношениях. Он очень негативно относится к снимкам в купальниках. И я каждый раз спрашиваю разрешения, не против ли он, чтобы я опубликовала фото. Иногда они проходят проверку, иногда – нет».

Просто прекрасно. Не насосала, а подарили. Налоги с таких доходов, что естественно, не уплачены, зато — звезда Эскортограма!

На безымянном пальце Вики — кольцо с булыжником. Выходит в полусвет всегда одна. Где тот отношенец её? В серьёзных отношениях, но, как я понимаю, совершенно в других с другой.

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Видео: Телеграм

«Свидетели происшествия отметили, что у мужчины не было шансов выжить, так как машина ехала на высокой скорости, а ранения человека были слишком сильными».Вокруг ТВ.

Чтобы девочка много не плакала — на тебе, милая, Гелик. Ездить не умеешь? Ну, ничего — научишься. Собьёшь пару граждан, невелика потеря, правда? Не виновата ведь, просто не увидела — по Вотсаппику, что ли, сисечку отсылала?

Откуда у писечки джипчик, мы выяснили. Зачем он писечке — вопрос без ответа.

Как вы считаете, зачем?