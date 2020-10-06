Ученые рассказали о природе устойчивости ВИЧ к терапии

06.10.2020, 11:53, Разное

Американские исследователи объяснили, почему в некоторых случаях антиретровирусная терапия становится бесполезной в борьбе с ВИЧ. Результаты нового исследования, демонстрирующие, что при успешном лечении вирус проявляет видимую устойчивость, были опубликованы в Journal of Clinical Investigation.

Оказалось, что во время проведения антиретровирусной терапии начинают вырабатываться репликлоны, которые иначе называют клонами ВИЧ-инфицированных клеток, занимающихся созданием новых вирусных частиц. Количество репликлонов может достичь таких размеров, чтобы воспроизводство вируса было достаточным для создания ложной видимости нулевой эффективности терапии.

Однако на самом деле терапия может справляться при употреблении современных лекарств от ВИЧ. Они блокируют заражение новых клеток, хотя и не способны повлиять на выработку вирусных частиц. Но специалисты из Питтсбургского университета предупреждают, что частицы, создаваемые репликлонами, могут вызывать хронические воспаления. А при прекращении терапии вирус восстанавливается гораздо быстрее. Теперь исследователи хотят выяснить, почему иммунитет игнорирует репликлонов.