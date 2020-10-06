 

В РФ решили ввести единый штраф за парковку на газонах

06.10.2020, 11:48, Новости дня

В РФ могут ввести штраф за парковку на газонах, говорится в проекте статьи «Нарушения требований в области благоустройства территории» для Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Авторы проекта предложили штрафовать за остановку и стоянку на детских и спортивных площадках, площадках для отдыха, газонах, цветниках и других территориях, занятых зелеными насаждениями, а также за проезд по ним, передает РИА «Новости». Остановка или проезд транспортных средств по указанным объектам влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей, говорится в проекте.

За мойку автомобилей в неположенных местах и «автохлам» на дорогах предлагается ввести штраф от 1 до 3 тыс. рублей. Администрировать правонарушения в этой сфере смогут не только федеральные или региональные органы госвласти, но и уполномоченные на это сотрудники муниципалитетов, «которые находятся «на земле», ежедневно видят подобные правонарушения, но не имеют достаточных полномочий, чтобы их предупреждать и пресекать», рассказала член рабочей группы по доработке проекта КоАП, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.



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