Мнение: Судан подписывает соглашение о прекращении внутренних конфликтов

06.10.2020, 11:45, Разное

3 ​​октября 2020 года, Переходное правительство Судана подписало мирное соглашение со свободным альянсом повстанческих групп из Дарфура, Южного Кордофана и Голубого Нила. Соглашение было заключено при посредничестве в столице Южного Судана – Джубе и отмечено мировым сообществом, как решающий шаг в том, чтобы положить конец давним конфликтам.

Однако, что соглашение не остановит нарастание насилия на фоне национально-этнического признака. Крупнейшая группировка, подписавшая сделку, известна, как Суданский революционный фронт (SRF/СРФ), ну или “аль-Куват ад-Даам ас-Сари” – не проявляла активности в Дарфуре с 2016 г. SRF – группировка которая действовала в Чаде, Южном Судане, а в последнее время – на юге Ливии.

Движение за справедливость и равенство (JEM/ДСР), – также была вынуждена перебросить своих боевиков в Ливию в 2016 г, после жестокой кампании по борьбе с повстанцами в Дарфуре.

Разгром JEM – осуществила группировка Сил оперативной поддержки (RSF/СОП), они же “Джанджавид”, которые возглавили погромы в Дарфуре, о них я напишу отдельно.

Бойцы SRF вскоре будут включены в состав Суданских ВС (SAF/СВС) и полиции, чтобы предотвратить дестабилизацию Дарфура.

Группировка Минни Миннави – Minni Minnawi (SLA/MM), является союзницей JEM, одновременно такой союз, предотвращает эскалацию в Дарфуре, когда в тоже самое время, соглашение подписанное в Джубе, может усугубить ситуацию.

Не меньшее беспокойство вызывает то, что Судану придется собрать миллионы долларов для интеграции повстанцев в армию. Это легко сказать, чем осуществить, учитывая, что Хартум находится в тяжелейшем экономическом положении. Финансовый кризис не избежал даже военных. В сентябре 2020 г, министр финансов Судана извинился перед SAF за задержку з/п. В то время другие подразделения безопасности, такие как RSF, получали свою з/п через несколько недель после положенного срока. Поскольку экономика находится в тяжелом состоянии, неясно, как правительство Судана собирается выплачивать зарплаты еще и тысячам новых боевиков/военнослужащих. У Хартума не будет возможности выделить средства без поддержки крупных игроков. ЕС – тут крайне тяжелый партнер, так-как настаивает на отмене субсидий на товары первой необходимости. В случаи принятия таких условий, это может привести к тому, что вызовет волнения и новую волну протестов со стороны населения и без того уставшего от тяжелой ситуации в стране.

США. Здесь вопрос стоит крайне остро, с учетом того, что нужно добиться исключения из списка стран спонсоров-терроризма, а именно признать на официальном уровне государство Израиль, что еще больше может усугубить ситуацию внутри стране и без того с проблемным населением. США оказывают давление на временного премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока, чтобы тот признал Израиль. Но Хамдок утверждает, что признание Израиля – это решение, которое лучше всего оставить избранному правительству Судана. Позиции Хамдока были подорваны лидером RSF и депутатом Суверенного совета Мохамадом Хамданом Дагало, также известным как Хемедти. 2 октября 2020 г, он сказал, что Хартум, скорее всего, установит некоторые связи с Израилем, но не нормализует отношения полностью из солидарности с палестинцами.

В любом случае, соглашение в Джубе выглядит обреченным, если он не получит поддержки и не уступит США или так называемому “мировому сообществу”. Наряду с интеграцией повстанцев в ВС необходимы деньги для выплаты з/п, а также компенсации для населения, которое было перемещено в результате БД в Дарфуре, Южном Кордофане и Голубом Ниле. Соглашение в Джубе, также обещает предоставить больше власти и ресурсов местным администрациям на окраинах Судана – которые традиционно игнорировались центральным правительством.

Здесь есть крайне важный момент, который нужно понимать. В случаи официального отказа от предложений США, есть вероятность того, что союзник США, а именно ОАЭ – войдут в страну силовым путем. то дало бы де-факто лидеру ОАЭ Мохамаду бин Заиду беспрецедентное влияние на Судан. Заид, никогда не скрывал, что демократия в том виде, в котором ее привыкли видеть европейцы – никогда не сработает в арабском мире, поскольку может привести к избранию исламистов то есть тех группировок, которые не лояльны ОАЭ или КСА. Вместо этого он предпочитает решать вопросы если не финансовым методом, то силовым, при финансировании группировок или на худой конец личным вмешательством ОАЭ. Абу-Даби уже имеет тесные связи с Хемедти. SLA/MM также наладили прочные связи с ОАЭ, когда воевали в Ливии в качестве наемников у Хафтара.

Перспективы действий не радужные, безусловно вырисовывается картина, что финансовая поддержка со стороны ЕС и исключение Судана из списка США государств, поддерживающих терроризм, необходимы для ограничения влияния ОАЭ в Судане. А точнее для предотвращения реализации плана США на случай отказа от официальных предложений.

Однако есть еще одна проблема для Джубинского соглашения. Проблема состоит в том, что в него не входят самые могущественные группировки, которые все еще контролируют территорию Судана. Хамдок, со своей стороны, пытался привлечь их. Вскоре после соглашения в Джубе он заключил сделку в столице Эфиопии Аддис-Абебе с Абдельазизом Эль-Хилу, лидером Суданского народно-освободительного движения – Север (SLPM-N). Они согласились с тем, что Судан не будет устанавливать официальную религию и что он будет уважать разнообразие страны. Соглашение открывает путь для будущих переговоров между Суверенным советом Хартума и SLPM-N. Несмотря на положительные сдвиги, у Хамдока мало сил, чтобы прекратить насильственные действия против жителей на окраинах Судана.

Абдул Вахид аль Нур, возглавляющий другую фракцию Освободительной армии Судана (SLA) в Дарфуре. Не путать с группой Миннави SLA/AW. Фактически, именно SLA аль-Нура контролирует территорию в Дарфуре, особенно в горном р-не Джебель-Марра.

SLA/AW, не собираются не уступать свою территорию, если в регионе не будет разрешен гуманитарный кризис и виновные в “геноциде” не будут привлечены к ответственности.

Ситуация в Дарфуре, может усугубиться еще больше, если силы UNAMID покинут данный регион в конце этого года. Это приведет к резкому всплеску насилия гражданского населения, а также к появлению новых группировок, в силу того, что регион реально просто кишит стрелковым оружием разного типа.

Сделка уже разожгла межобщинную напряженность, наделяя представителей SRF полномочиями в областях, где их легитимность оспаривается сегодня. Тем не менее, соглашение дает правительству импульс к заключению мира с вооруженными группами, которые фактически контролируют большую часть территории в стране.

В Дарфуре, местные конфликты вызваны среди приезжих и местных групп. Причины понятно – “это наша земля”.

В Южном Кордофане межобщинная напряженность вылилась в столкновения между военным подразделением, в котором доминируют нубийцы, и военизированными Силами оперативной поддержки, которые вербуют в свои ряды арабов Аббала.

В Порт-Судане, кланы Бени Амер и Хадендава (оба клана из беджа) не поделили порт и право на рыболовство в прибрежной зоне.

Несмотря на свои недостатки, мирное соглашение в Джубе имеет важное значение для политики Судана, поскольку оно создает импульс для переговоров с последними оставшимися повстанческими группировками и изменяет баланс сил между основными фракциями страны. Во всем Судане люди устали от войны. Соглашение усилило давление на двух оставшихся лидеров повстанцев – Абдельазиза аль-Хилу и Абдельвахеда аль-Нура, которые действительно могли бы принести мир в стране.