 

Вирусолог о второй волне COVID-19 в России: Она будет более жесткой

06.10.2020, 11:43, Разное

Доктор медицинских наук Альберт Альтштейн заявил, что этой осенью суточный прирост инфицированных побьет весенние рекорды. Это связано с холодным осенне-зимним сезоном. В этот период люди чаще всего страдают от простуды и заболеваний верхних дыхательных путей.

Специалист отметил, что новая волна коронавирусной инфекции будет более жесткой, чем предыдущая. При этом отечественная система здравоохранения готова к этому вызову. “Сейчас будем с этим делом бороться лучше”, – добавил Альберт Альтштейн, напомнив о вакцине.

В Кремле уже отреагировали на рост числа зараженных COVID-19 в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это серьезным поводом для мобилизации. Он призвал соотечественников соблюдать меры предосторожности в ежедневном обиходе, в частности, носить средства защиты.

Ранее член Совета Федерации Владимир Рязанский сообщил, что повторно всеобщий режим карантина вводиться не будет. По его словам, жесткие ограничения могут коснуться только одной группы риска – пенсионеров. У этих людей ослаблен иммунитет, а, значит, они более уязвимы для вируса.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Дочь Толкалиной и Кончаловского дебютировала в кино

13.07 / Похороны православных христиан

15.09 / Загадочный дом братьев Эдди – потомков ведьмы из Салема

06.08 / Названы рекомендации по отсрочке наступления болезни Альцгеймера

20.08 / Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева рассекретила своего бойфренда

28.08 / Скандалы: «Вели себя грубо и по-хамски»

30.06 / «Они стали полными из-за герпеса»: Алла Довлатова раскрыла «секрет» своих «накачанных» губ

24.07 / В созвездии Дракона найдена необычная сверхновая с ультрафиолетовым излучением

29.08 / Закрыто. Стучите!

15.05 / Черника признана одним из самых полезных продуктов в мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска