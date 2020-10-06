Вирусолог о второй волне COVID-19 в России: Она будет более жесткой

06.10.2020, 11:43, Разное

Доктор медицинских наук Альберт Альтштейн заявил, что этой осенью суточный прирост инфицированных побьет весенние рекорды. Это связано с холодным осенне-зимним сезоном. В этот период люди чаще всего страдают от простуды и заболеваний верхних дыхательных путей.

Специалист отметил, что новая волна коронавирусной инфекции будет более жесткой, чем предыдущая. При этом отечественная система здравоохранения готова к этому вызову. “Сейчас будем с этим делом бороться лучше”, – добавил Альберт Альтштейн, напомнив о вакцине.

В Кремле уже отреагировали на рост числа зараженных COVID-19 в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это серьезным поводом для мобилизации. Он призвал соотечественников соблюдать меры предосторожности в ежедневном обиходе, в частности, носить средства защиты.

Ранее член Совета Федерации Владимир Рязанский сообщил, что повторно всеобщий режим карантина вводиться не будет. По его словам, жесткие ограничения могут коснуться только одной группы риска – пенсионеров. У этих людей ослаблен иммунитет, а, значит, они более уязвимы для вируса.