 

Володин и Медведчук обсудили межпарламентское сотрудничество России и Украины

06.10.2020, 11:43, Разное

Володин призвал к более активному диалогу по урегулированию ситуации в Донбассе. Спикер указал на необходимость участия европейских парламентариев.

Он напомнил, что депутаты Франции и Германии высказывали заинтересованность в урегулировании конфликта. “Мы считаем, правильным будет объединить все здоровые силы, и, уже используя парламентский формат в рамках Нормандской четверки стран, эту работу проводить более активно””, – сказал Володин.

Здоровые силы на Украине делают все возможное для урегулирования конфликта, отметил спикер Госдумы. “Когда речь идет о наших отношениях, это и культура, и язык, и вера – все то, что влияет на укрепление отношений. Поэтому нам нужно искать здесь точки соприкосновения, что мы и делаем”, – сказал председатель нижней палаты.

Переговоры в нормандском формате могут сыграть большую роль в стабилизации ситуации на Украине, отметил Володин. Парламентарии двух стран будут активно работать над разрешением конфликта и привлекать коллег из Франции и Германии, подчеркнул спикер.

В свою очередь Медведчук напомнил о переговорах парламентариев России и Украины в марте 2020 года. “В парламенте Украины создано межфракционное объединение “Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция”. Мы провели тогда встречи с парламентариями Германии, Франции, РФ, и у нас были обширные планы по реализации формата для встречи в Страсбурге”, – сказал украинский законодатель.

Однако минский формат переговоров на сегодняшний день находится в тупике по вине украинской делегации, констатировал Медведчук. Он напомнил, что в июле этого года Верховная рада приняла постановление, которое перечеркнуло нормы, предусмотренные минскими соглашениями.

Медведчук выразил надежду, что встреча с Володиным активизирует переговоры. Через парламентский формат процесс урегулирования в Донбассе можно сдвинуть с места, уверен украинский парламентарий.



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