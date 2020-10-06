 

Мнение: Захват власти в Киргизии

06.10.2020, 11:35, Разное

1. Киргизская оппозиция намерена выдвинуть отсидевшего более трех лет экс-депутата Садыра Жапарова на пост премьер-министра Киргизии. Также оппозиция намерена добиваться отставки действующего президента. Освобожденный из СИЗО Атамбаев в 14 часов выступит перед своими сторонниками. Очевидно, при свержении действующей власти, он снова будет играть существенную роль в текущей системе, а то и вовсе попробует снова занять пост президента на досрочных выборах.

«Все люди должны объединиться вокруг действующего президента (Жээнбекова) и помогать ему в развитии государства. У нас много планов сотрудничества с Киргизией.
И мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать» (с) Путин, 2019-й год.

2. Социал-демократическая партия Киргизии, которая поддерживает экс-президента Атамбаева заявила, что "народ сверг преступную власть в стране". Иронично, но действующего президента фактически продвинул на этот пост сам Атамбаев.


Избитый чиновник в Оше.

3. В Оше местный муниципалитет отправил в отставку местного мэра большинством голосов. Также захвачена мэрия Кызыл-Кия и назначен новый "народный мэр". В Бишкеке оппозиция заявила, что новым мэра Бишкека станет Жоошбек Коеналиев. Такие вот народные протесты – только итоги выборов огласили, а уже появились новые президенты, премьер-министры, мэры. Такой вот "спонтанный народный протест". Действующий мэр уже написал заявление "по собственному желанию". Также в отставку подали 3 из 7 полпредлов действующего президента.


В координационный совет входят представители тех партий, которые набрали на выборах в парламент менее 7% голосов каждая.
В порядке насаждения демократии, оппозиция требует не допускать к новым выборам победившие на последних выборах про-властные партии и провести очередные люстрации. Уже третьи за 15 лет.


Новый мэр Бишкека.

4. Вместе с Атамбаевым из мест заключения выпустили и еще группу бывших чиновников (в том числе обвиненных в коррупции), в числе которых бывший глава АП Ниязов и бывший премьер-министр Сапар Исаков. "Новые люди", которые поведут Киргизию к демократию почему то немного похожи на старых, но это ничего, главное не слишком рефлексировать по этому поводу.

СИЗО №1 утром 6 октября.

5. Мин.обр Киргизии с 6 октября переводит 1-6 классы на дистанционное обучение "до стабилизации ситуации в стране".

В целом, можно констатировать, что захват власти идет полным ходом. Не удивлюсь, если действующий президент очень скоро драпанет из страны, как это часто бывает в Киргизии.


Над белорусской оппозицией не смеется только ленивый.

Источник: Colonel Cassad



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