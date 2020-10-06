 

Мнение: Осенний цугцванг

06.10.2020, 11:25, Разное

Кучно пошло… Массовые протесты в Беларуси. Обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Теперь вот и Киргизия заполыхала. Народ государства с населением в 6 млн. человек не смирился с тотальной фальсификацией итогов парламентских выборов и вышел протестовать.

Протестующие в Бишкеке заняли здание правительства Киргизии, захватили и мэрию столицы, взломали ворота местного ФСБ, вошли на территорию и освободили из СИЗО бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, осужденного на 11 лет, и бывшего депутата Садыра Жапарова….

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заговорил о возможности аннулирования итогов парламентских выборов. Но, похоже, уже поздно. Жээнбеков, думаю, уже приготовился к бегству из страны, скорей всего в Россию…. Экс-президент Атамбаев, получивший 11 лет тюрьмы, но освобожденный сегодня ночью толпой, вряд ли захочет вернуться в тюремную камеру. И не удивлюсь, если именно он перехватит власть в стране. Клан Атамбаева – это очень серьезная сила…

Для меня очевидно, что события в Беларуси, Нагорном Карабахе, Киргизии не радуют Кремль… Вроде бы надо что-то делать, но ситуация везде цугцванговая.

В общем, осень нынче жаркая…

На снимках: осень в Бишкеке, фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Мнение: Почему жители Запада мечтают о переезде в Россию

29.07 / «Тогда у всех у нас было оружие»

23.07 / Эксперт об обращении Лукашенко к армии перед выборами: Все очень серьезно

31.08 / Скандалы: В Сети обратили внимание на перебои с выдачей роликов о «Шугалее-2» на YouTube

22.09 / Переболевшие лихорадкой Денге имеют антитела к коронавирусу

05.08 / LG показала технику будущего: гибкие, скручивающиеся и прозрачные дисплеи

09.09 / Мнение: «Белорусский майдан» созревает в еще одном осколке СССР

19.07 / Тихановская, соратница Бабарико и жена Цепкало объединились против Лукашенко

26.06 / Мнение: Европа привычно лицемерит

01.07 / Мнение: Разогнались и не смогли остановиться. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска