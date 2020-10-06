Мнение: Осенний цугцванг

06.10.2020, 11:25, Разное

Кучно пошло… Массовые протесты в Беларуси. Обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Теперь вот и Киргизия заполыхала. Народ государства с населением в 6 млн. человек не смирился с тотальной фальсификацией итогов парламентских выборов и вышел протестовать.

Протестующие в Бишкеке заняли здание правительства Киргизии, захватили и мэрию столицы, взломали ворота местного ФСБ, вошли на территорию и освободили из СИЗО бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, осужденного на 11 лет, и бывшего депутата Садыра Жапарова….

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заговорил о возможности аннулирования итогов парламентских выборов. Но, похоже, уже поздно. Жээнбеков, думаю, уже приготовился к бегству из страны, скорей всего в Россию…. Экс-президент Атамбаев, получивший 11 лет тюрьмы, но освобожденный сегодня ночью толпой, вряд ли захочет вернуться в тюремную камеру. И не удивлюсь, если именно он перехватит власть в стране. Клан Атамбаева – это очень серьезная сила…

Для меня очевидно, что события в Беларуси, Нагорном Карабахе, Киргизии не радуют Кремль… Вроде бы надо что-то делать, но ситуация везде цугцванговая.

В общем, осень нынче жаркая…

На снимках: осень в Бишкеке, фотографии отсюда и отсюда