Мнение: Афродитус и его статуя

06.10.2020, 11:20, Разное

Афродит (Афродитус) — это мужское божество, происходящее с Кипра, культ которого был и в Аттике. Представлял собой мужчину (с гениталиями), но при этом был аналогом богини Афродиты, и изображался в женском платье и с женской фигурой. Вероятно, более известный божок Гермафродит является развитием этого образа.

Статуи поразительные (уберите детей от экрана).

Божество совмещало в себе активные и пассивные функции плодородия. Возможно, оно является развитием малоазиатской богини Атаргатис или Астарты. В материковой Греции оно появилось в 4 вв. до н.э. Самые ранние примеры фигурок в позе anasyromenos распространились по Малой Азии, Греции и Италии в период эллинизма.

Поза anasyromenos (по-русски можно говорить "анасирма") — это поза-оберег. Мы до сих пор пользуемся жестами-оберегами (крутим фиги от сглаза, трижды плюем через левое плечо, скрещиваем пальцы), а вот про анасирму, слава богу, забыли. Это обнажение половых органов с той же целью, магической-защитной. Венера Каллипига ("Прекраснозадая"), обнажающая свою попу — это не для красоты, а ритуал. И когда шотландцы в жестоких исторических фильмах поднимают килты и показывают врагам всяческое — это то же самое.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aphroditus