Британский врач назвал минусы экспресс-тестов на коронавирус

06.10.2020, 11:17, Разное

Экспресс-тесты на наличие Covid-19 позволяет улучшить ситуацию со своевременной диагностикой заболевания. Однако их точность ещё недостаточно высока, британский врач Анвар Хан назвал минусы такого способа выявления коронавируса.

Начавшаяся в конце прошлого года пандемия Covid-19 охватила всю планету, заболевание диагностировали уже у сотен миллионов. Ежедневно от летального недуга умирают тысячи человек в разных странах мира. Для того, чтобы преодолеть коронавирус, важно вовремя выявлять заразившихся им, изолируя их.

Полноценный тест на наличие в организме инфекции занимает достаточно долгое время. Это осложняет борьбу со смертельной болезнью, своеобразным выходом из ситуации стало появление экспресс-тестов. Однако медики всего мира обращают внимание, что такая ускоренная методика не даёт точного результата. По мнению британского врача Анвара Хана, 15-30-минутные проверки на инфекцию не могут защитить человечество от эпидемии. По его данным, порядка 50% таких тестов бывают ошибочными и не способны определить имеющиеся клетки вируса.

В итоге быстрые проверки дают негативный результат больным людям, из-за чего они не только сами не лечатся, но и заражают других. Учёным ещё предстоит более детально исследовать ситуацию, что поможет создать более точные разработки. Как пишет «Инфореактор», преодоление проблемы преобладания ложно-негативных показателей существенно улучшит ситуацию с коронавирусом.