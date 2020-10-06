Медики раскрыли побочные эффекты «полезного» напитка

06.10.2020, 11:17, Разное

Зелёный чай ценится во всём мире благодаря своим лечебным свойствам. Однако медики раскрыли побочные эффекты «полезного» напитка, отметив, что злоупотреблять им не стоит.

Зелёный чай – это популярный антиоксидант, который славится противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. В его составе большое количество витаминов и минералов, что помогает оздоровиться организму, а вот чрезмерное употребление тонизирующего напитка чревато серьёзными проблемами. В этом чае присутствует кофеин, правда, его меньше чем в кофе, но во всём должна быть мера. Зарубежные врачи на страницах The Health Site отмечают, что трёх чашек в день более чем достаточно для повышения артериального давления, поэтому рекомендуют гипертоникам и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями ограничить потребление зелёного чая.

Зелёный чай – хороший помощник для тех, кто устал от трудового дня и решил расслабиться. Однако в большом количестве этот напиток может вызвать не только стрессовое состояние, но и расстройство желудка, поэтому эксперты в области здравоохранения рекомендуют быть поаккуратнее с «полезным» напитком, пару чашек в день будет достаточно.