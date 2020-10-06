Мнение: Почему в России процветает голосовой спам

06.10.2020, 11:15, Разное

Спамеры — опасные мошенники. Каждые 4 миллиона спам-звонков примерно равны одному убийству, так как они отбирают у абонентов достаточно времени, чтобы из него можно было склеить по кусочкам целую человеческую жизнь. Полагаю, в будущем убийц и спамеров будут наказывать с одинаковой строгостью: это преступления одного порядка.

К сожалению, сейчас в России проблема решается из рук вон плохо. Я публиковал недавно инструкцию по засуживанию спамеров: получившему нежелательный звонок абоненту достаточно потратить 15-30 минут, чтобы спамера оштрафовали на 100+ тысяч рублей.

https://olegmakarenko.ru/1921273.html

В теории это должно было бы работать, но наше общество недостаточно сознательно, чтобы абоненты сколько-нибудь массово отправляли заявления в ФАС. Так как пишет заявление в ФАС, может быть, один из 100 тысяч обзвоненных, спамеры наслаждаются своей безнаказанностью.

К счастью, у проблемы есть ключик, который, надеюсь, ФАС в итоге провернёт. Этот ключик — операторы связи, циничные и беспринципные организации, которые и сами с большой радостью воруют наше время при помощи нежелательной рекламы.

Спамеры не могут звонить с другой планеты: они используют для звонков телефоны с реальными номерами. Если бы операторы связи приложили минимум технических усилий, они могли бы блокировать спамеров по щелчку пальцев.

Представьте светлое будущее. На сайте каждого оператора есть ссылка «пожаловаться на спам». Нам звонит спамер, мы заходим на сайт своего оператора связи и оставляем ему номер спамера. Оператор видит в своей базе, что это и вправду спамер, а потом передаёт информацию тому оператору, которому номер спамера принадлежит. Готово: номер спамера живёт не дольше двух-трёх часов, что делает покупку новых номеров экономически бессмысленной.

В России действует закон о рекламе 38-ФЗ. Предоставляя спамерам телефонные номера, операторы связи участвуют в нарушении закона. Полагаю, ФАС стоило бы начать массово штрафовать сотовых операторов: тогда они немного зашевелились бы.

Забавный факт: после регистрации нового юрлица в Петербурге предпринимателю поступает более 50 голосовых звонков от спамеров с предложением открыть счёт или воспользоваться бухгалтерскими услугами. Обычным гражданам звонят несколько раз в неделю: предлагают медицинское обследование у шарлатанов-вымогателей, курсы английского у жуликов и тому подобную ерунду.

Пока что операторов связи никто не дёргает, поэтому они даже не пытаются решить проблему. Вот простое доказательство — на сайтах крупных операторов связи вообще не предусмотрена возможность пожаловаться на голосовой спам. На смс-спам пожаловаться можно, на голосовой — нельзя. Не знающий стыда МТС даже предлагает циничное «решение» проблемы — «давайте вы будете платить мне по 30 рублей в месяц, а я буду фильтровать звонки от спамеров».

https://spb.mts.ru/personal/mobilnaya-svyaz/uslugi/mobilnaya-svyaz/blokirovka_spamzvonkov

http://www.safety.mts.ru/ru/safe_mob_svyaz/if_became_victim_mob/

https://spb.megafon.ru/bezopasnoe_obschenie/mobile_fraud/spam/

https://spb.beeline.ru/customers/pomosh/bezopasnost/ugrozy-mobilnykh-moshennikov/antispam-zashita/

https://spb.tele2.ru/option/antispam

На эту тему есть старый анекдот. Двое заходят в бар и заказывают себе выпивку. Один грозно добавляет: «в чистой посуде!». Бармен выходит на кухню, вскоре возвращается с двумя стаканами: «Кто заказывал в чистой?».

Очевидно, и МТС, и остальные операторы должны не только фильтровать спам бесплатно, но и отключать спам-номера. Полагаю, нужно штрафовать операторов за то, что они так не делают.

Конечно, остаётся ещё проблема квалификации программистов. Пару лет назад «Мегафон» выпил у меня немало крови: через две недели расследования дела неработающих смс выяснилось, что технические гении из «Мегафона» резали все смс со словами типа «подарок». Из-за этого сообщения типа «Договор с ООО “Королевский подарок” готов к подписанию» просто не доходили до абонентов.

Причина тут, разумеется, тоже в жадности. Сэкономили три копейки на зарплате программистов, сэкономили пять копеек на создании нормальных спам-фильтров, сэкономили одну копейку на техподдержке. Тем не менее, хоть борьба с голосовым спамом и будет иметь побочки в виде временной блокировки небольшого количества нормальных абонентов, это не повод отказываться от борьбы. Голосовой спам убивает: в масштабах страны речь идёт об десятках (!) человеческих жизней, которые спамеры ежедневно (!) разменивают на свой грязный заработок.

Полагаю, сотовых операторов надо штрафовать и наказывать за бездействие. Сейчас у операторов связи есть все технические возможности, чтобы побороть голосовой спам: они не выключают нам спам только потому, что не хотят напрягаться.