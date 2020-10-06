Илон Маск поддержал разработку российской многоразовой ракеты «Амур»

06.10.2020, 11:08, Новости дня

Основатель SpaceX Илон Маск назвал правильным решение Роскосмоса начать разработку ракеты с возвращаемой ступенью.

«Это шаг в правильном направлении», – передает ТАСС слова Маска по поводу создания в РФ метановой ракеты «Амур» с возвращаемой первой ступенью.

При этом основатель SpaceX подчеркнул, что Роскосмос должен реально стремиться к полной возвращаемости ракеты к 2026 году, на который намечен первый запуск «Амура».

«Цель должна быть в минимизации цены за тонну при выведении полезной нагрузки на орбиту, иначе в лучшем случае ракета займет нишевый рынок», – отметил Маск в ответ на сообщение, в котором был впервые представлен облик ракеты «Амур». Он добавил, что ракета большего размера также будет иметь значение для экономической выгоды.

Напомним, в понедельник исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что первый запуск в космос российской многоразовой ракеты на метане «Амур», контракт на разработку эскизного проекта которой был подписан в понедельник, запланирован на 2026 год.