Кремль оценил слова Асада про боевиков в Карабахе

06.10.2020, 11:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова сирийского лидера Башара Асада об использовании в Карабахе террористов из Сирии, заявив, что в Кремле внимательно знакомятся со всеми заявлениями глав государств.

«Мы внимательно знакомимся со всеми заявлениями глав государств», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, ознакомились ли в Кремле с заявлениями Асада.

Напомним, ранее во вторник президент Сирии Башар Асад заявил, что турецкий лидер Тайип Эрдоган поддерживает террористов в Ливии, а также является главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе.