 

Кремль оценил слова Асада про боевиков в Карабахе

06.10.2020, 11:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова сирийского лидера Башара Асада об использовании в Карабахе террористов из Сирии, заявив, что в Кремле внимательно знакомятся со всеми заявлениями глав государств.

 «Мы внимательно знакомимся со всеми заявлениями глав государств», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, ознакомились ли в Кремле с заявлениями Асада.

Напомним, ранее во вторник президент Сирии Башар Асад заявил, что турецкий лидер Тайип Эрдоган поддерживает террористов в Ливии, а также является главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Зеленский назвал убийство Шеремета «позором для Украины»

16.09 / Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Британии над Черным морем

05.07 / В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 78 человек. Кличко рассказал подробности

22.09 / Американист указала на странность выступления Трампа в ООН

26.08 / Британцы внесли два российских автомобиля в список самых долгоживущих

14.07 / Помощник судьи и футболист подрались в матче ПФЛ в Москве

12.08 / МВД Беларуси впервые подтвердило применение огнестрельного оружия против митингующих

18.07 / “Ситуация очень тревожная”. Активист сообщил, что в Крыму обмелели два водохранилища

10.08 / Fiat тестирует новую версию модели Tipo

16.09 / США призвали Россию «уважать суверенитет» Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска