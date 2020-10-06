Джамала показала селфи с мужем
06.10.2020, 10:55, Новости дня
Украинская певица Джамала 6 октября в Instagram разместила коллаж из совместных фотоселфи с мужем Бекиром Сулеймановым.
На снимках пара запечатлена в одном ракурсе, но с разными выражениями лиц.
“А вашим любимым нравится делать с вами селфи?” – поинтересовалась певица у фолловеров.
“У них нет выбора”, – отреагировали подписчики.
“Да, но очень быстро”, – написали в ответ пользователи сети.
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А ваші коханні люблять робити селфі з вами?
Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. 19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали младшего сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы.
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