 

Джамала показала селфи с мужем

06.10.2020, 10:55, Новости дня

Украинская певица Джамала 6 октября в Instagram разместила коллаж из совместных фотоселфи с мужем Бекиром Сулеймановым.

На снимках пара запечатлена в одном ракурсе, но с разными выражениями лиц.

“А вашим любимым нравится делать с вами селфи?” – поинтересовалась певица у фолловеров.

“У них нет выбора”, – отреагировали подписчики.

“Да, но очень быстро”, – написали в ответ пользователи сети.

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А ваші коханні люблять робити селфі з вами? 

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 5 Окт 2020 в 10:27 PDT

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. 19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали младшего сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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