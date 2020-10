“Осталось еще на женском кресле сфоткаться”, “Потап фоткал?”. Каменских засветила формы

06.10.2020, 10:55, Новости дня

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото, на котором она запечатлена в раздельном леопардовом купальнике.

“Каждая женщина – дикая кошка. Иногда милая и игривая, иногда сильная и опасная. Кого ты сегодня выпустишь?” – спросила она.

Every woman is a wild cat * Sometimes cute and playful, sometimes strong and dangerous * * Which one you’re gonna set free today? * #panteranegra #womanpower

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 5 Окт 2020 в 3:42 PDT

“Осталось еще на женском кресле сфоткаться”, – написала olgamov53.

“Потап фоткал?” – спросила zhyvchyk_unknown.

“Вай, Настюха просто бомба”, – прокомментировал g_krd_123.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.