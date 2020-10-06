 

Ученые обнаружили связь между приемом аспирина и развитием рака

06.10.2020, 10:53, Разное

Ученые пришли к выводу, что ежедневный прием небольших доз аспирина может стать причиной развития тяжелых стадий рака у людей, чей возраст превышает 65 лет. Результаты нового исследования были опубликованы в Journal of the National Cancer Institute.
Всего специалисты изучили медицинские карты 16,7 тыс. жителей Австралии и 2,4 тыс. жителей США. Респондентов разделили на две группы. Участники из первой группы ежедневно употребляли аспирин. Размер одной дозы составлял 100 мг, вторая группа была контрольной. На момент начала исследования участники не жаловались на хронические заболевания, деменцию или проблемы с сердцем.

Эксперимент длился 4,7 года. За это время в первой группе исследователи зафиксировали 981 случай рака, во второй — 952 случая. Специалисты убеждены в том, что между приемом аспирина и развитием рака с метастазами имеется связь. Очень часто онкологическое заболевание стремительно прогрессировало до 4 стадии. А уровень смертности повышался у людей с третьей стадией рака.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Мнение: Род и пол багов

16.09 / Мнение: Классная акапелла!

08.08 / Названы три страны с самыми высокими темпами заболеваемости COVID-19

19.08 / Участницу «Холостяка» Викторию Короткову раскритиковали за фигуру и обвинили во вранье

17.08 / Грустная история о маленькой Кэти Корриган, не нашедшей покоя и после смерти

31.07 / Рейтинг Лукашенко упал из-за пандемии коронавируса

13.07 / Алика Смехова впервые за время эпидемии встретилась с отцом

29.09 / Эксперт предупредил о радикализации белорусской оппозиции: Градус ненависти растет

17.07 / Мнение: О ситуации в Венесуэле

22.09 / Все время вместе: Кэти Холмс и Эмилио Витоло на прогулке в Нью-Йорке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска