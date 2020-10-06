Ученые обнаружили связь между приемом аспирина и развитием рака

06.10.2020, 10:53, Разное

Ученые пришли к выводу, что ежедневный прием небольших доз аспирина может стать причиной развития тяжелых стадий рака у людей, чей возраст превышает 65 лет. Результаты нового исследования были опубликованы в Journal of the National Cancer Institute.

Всего специалисты изучили медицинские карты 16,7 тыс. жителей Австралии и 2,4 тыс. жителей США. Респондентов разделили на две группы. Участники из первой группы ежедневно употребляли аспирин. Размер одной дозы составлял 100 мг, вторая группа была контрольной. На момент начала исследования участники не жаловались на хронические заболевания, деменцию или проблемы с сердцем.

Эксперимент длился 4,7 года. За это время в первой группе исследователи зафиксировали 981 случай рака, во второй — 952 случая. Специалисты убеждены в том, что между приемом аспирина и развитием рака с метастазами имеется связь. Очень часто онкологическое заболевание стремительно прогрессировало до 4 стадии. А уровень смертности повышался у людей с третьей стадией рака.