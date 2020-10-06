 

«Оставайтесь профессионалами»: Екатерина Гордон призвала журналистов не участвовать в травле Леры Кудрявцевой

06.10.2020, 10:53, Разное

Екатерина Гордон в своем личном микроблоге в Instagram призвала журналистов не участвовать в травле Леры Кудрявцевой. Правозащитница считает телеведущую «крутым, профессиональным и добрым человеком».
Екатерина Гордон подчеркнула, есть один, как она выразилась,«опарыш», поставляющий ранее молодых любовников одному влиятельному чиновнику. Он, пользуясь покровительством этого человека, делает «вбросы» в прессу. По словам правозащитницы, за подобную недостоверную информацию некоторые издания уже начали отвечать в судебном порядке, и ее команда собирается судиться со всеми, кто разместил недостоверные сведения о Кудрявцевой, даже если таких издательств будет более ста.

Гордон попросила журналистов оставаться профессионалами и не публиковать непроверенную информацию.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Полина Гагарина впервые рассказала о разводе

18.07 / Поцелуи через маску и смех на всю улицу: Кара Делевинь и Маргарет Куэлли в Лос-Анджелесе

21.07 / Онколог рассказала о пользе воды для кишечника

31.08 / Эксперт: Путин может забрать Лукашенко на новую должность в Москву

25.09 / Сергей Светлаков с женой, Анфиса Черных и другие на презентации нового сезона КиноПоиск HD

25.08 / Вонючий монстр из Аризоны, который калечит животных и кидается камнями в туристов

19.08 / Уфолог Скотт Уоринг обнаружил загадочный объект в кратере Меркурия

21.09 / Елизавета II лишила Харви Вайнштейна рыцарского титула

28.09 / Эксперт назвал главную ошибку Лукашенко за годы до протестов: Он уже сто раз пожалел

24.09 / Мнение: Письмо: “Он оказался настоящей сволочью”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска