«Оставайтесь профессионалами»: Екатерина Гордон призвала журналистов не участвовать в травле Леры Кудрявцевой

06.10.2020, 10:53, Разное

Екатерина Гордон в своем личном микроблоге в Instagram призвала журналистов не участвовать в травле Леры Кудрявцевой. Правозащитница считает телеведущую «крутым, профессиональным и добрым человеком».

Екатерина Гордон подчеркнула, есть один, как она выразилась,«опарыш», поставляющий ранее молодых любовников одному влиятельному чиновнику. Он, пользуясь покровительством этого человека, делает «вбросы» в прессу. По словам правозащитницы, за подобную недостоверную информацию некоторые издания уже начали отвечать в судебном порядке, и ее команда собирается судиться со всеми, кто разместил недостоверные сведения о Кудрявцевой, даже если таких издательств будет более ста.

Гордон попросила журналистов оставаться профессионалами и не публиковать непроверенную информацию.