 

В Псковской области 13 школьникам стало плохо во время линейки

06.10.2020, 10:50, Разное

…трое — упали в обморок.

В псковских Великих Луках трое учеников школы №7 потеряли сознание во время торжественной линейки, еще 10 — пожаловались на плохое самочувствие и также были госпитализированы. Об этом говорится в телеграм-канале области.

«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведется проверка», – сказал руководитель Комитета образования Александр Седунов.

Как отмечает комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Сначала в сообщении говорилось, что сознание потеряли 13 детей, однако затем местные власти уточнили, что в обморок упали только трое.

Как рассказал «МБХ медиа» один из родителей школьников, причиной плохого самочувствия детей может быть отравление. По словам одного из ученика, находящегося на линейке, около 10−15 ребят начали по очереди падать в обморок, после чего их забрали врачи.

Сегодня в школе №7 проходил «торжественный митинг, посвященный присвоению учебному заведению имени Антона Злобина». Лейтенант пограничных войск из Великих Лук погиб «во время исполнения служебного долга» на таджикско-афганской границе в 1995 году, отмечается на официальном портале псковских властей.

Источник: Новая газета



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