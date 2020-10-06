Главврач больницы в Коммунарке о ситуации с коронавирусом в Москве

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06.10.2020, 10:43, Разное

Пандемия коронавируса продолжает доставлять множество проблем населению. Эксперты напомнили, что расслабляться рано: по-прежнему необходимо придерживаться мер предосторожности, о которых говорят врачи.

Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, каковы перспективы развития эпидемиологической обстановки в российской столице. Эксперт поведал, что Москва выдержит пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Врач подтвердил слова Собянина о том, что больницы заполняются. Прославленный врач сделал акцент на том, что количество зарегистрированных пациентов не превышает число, зафиксированное в марте текущего года.

Специалист подчеркнул, что столичная медицина способна оперативно реагировать на стремительно меняющиеся условия, адаптируясь под них. В связи с этим не оснований сомневаться в том, что с грядущим всплеском заболеваемости Москва справится в полной мере.

Проценко уже объяснял причины того, почему динамика заражения COVID-19 пошла вверх. По словам врача, граждане расслабились и перестали носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию. Легкомыслие россиян оказалось очень опрометчивым.



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