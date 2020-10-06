 

“Маленький Моцарт”: как живет мальчик-вундеркинд Елисей Мысин

06.10.2020, 10:43, Разное

Сегодня юный вундеркинд учится в Москве – в престижной Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. К 9 годам он получил признание во многих международныхконкурсах, стал самым юным стипендиатом в сфере культуры губернаторской премии на своей малой родине.

Он выступал на сцене Кремлевского дворца, исполнял свою авторскую пьесу в четыре руки с виртуозом Денисом Мацуевыми, играл с оркестром Валерия Гергиева в Италии.

А только что “маленький Моцарт” дебютировал в большом кино – снялся в семейном кинофильме Анны Чернаковой мотивам детских рассказов Михаила Зощенко “Про Лелю и Миньку”. Причем досталась Елисею Мысину главная роль, а его партнерами по съемочной площадке стали признанные мэтры – Александр Адабашьян, Роман Мадянов, и Валентина Талызина.

Премьера картины состоялась в рамках специальных показов на Московском международном кинофестивале, а зимой лента должна выйти в широкий прокат.

Несмотря на уникальный дар и широкий круг интересов, Елисей – обычный ребенок. Любит кататься на гироскутере, обожает играть в футбол, не расстается с любимой плюшевой собачкой.



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