ОЗХО готова сотрудничать с Россией по делу Навального

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06.10.2020, 10:35, Новости дня

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее эксперты готовы помочь России в деле об отравлении Алексея Навального.

Ранее Германия попросила ОЗХО проверить образцы вещества, которое, по мнению Берлина, было запрещенным нервно-паралитическим агентом, использовавшимся для отравления российского оппозиционного деятеля.

ОЗХО сообщила, что 1 октября получила от Москвы просьбу о помощи в деле критика Кремля Навального, и попросила разъяснить, какую помощь хочет получить Россия.

Навальный заболел во время полета внутренним рейсом над Сибирью 20 августа и был доставлен в Германию на лечение.

Германские врачи заявили, что взятые у него анализы крови показали, что он был отравлен нервно-паралитическим агентом «Новичок», разработанным во времена СССР. ОЗХО взяла собственные образцы для проведения анализа по просьбе Германии.

ОЗХО заявила в понедельник, что ее «технический секретариат готов предоставить затребованную экспертизу, и что группа экспертов может быть направлена в кратчайшие сроки».

Ожидается, что дело Навального будет обсуждаться на полях конференции государств-членов ОЗХО, которая начинается во вторник.



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