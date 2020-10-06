Литва и Польша отзывают послов из Беларуси

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06.10.2020, 10:35, Новости дня

Литва и Польша решили отозвать своих послов в Беларуси для консультаций в надежде снизить региональную напряженность, сообщил глава литовского МИДа.

Беларусь обвинила эти соседние страны во вмешательстве в ее внутренние дела, после того как они приняли у себя изгнанных лидеров оппозиции и отказались признать победу многолетнего лидера Александра Лукашенко на спорных президентских выборах 9 августа.

«Мы договорились с белорусской стороной, что временный отзыв послов (Литвы и Польши) для консультаций послужит снижению напряженности и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на уровне послов», – заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Решение было принято после консультаций с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, сообщил литовский МИД.

Беларусь отозвала своих послов из Польши и Литвы в пятницу для консультаций и попросила их также сократить персонал своих посольств в Минске.



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