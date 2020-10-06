Зеленского обвинили в предательстве украинцев: Удалось всех обмануть

06.10.2020, 10:23, Разное

С критикой на лидера обрушился депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. Он напомнил, что Владимир Зеленский обещал улучшить благосостояние граждан и положить конец насильственной украинизации. Однако после прихода к власти политик так и не выполнил ничего из перечисленного.

“Президенту и его команде удалось нас всех обмануть”, – подчеркнул депутат. Также Зеленский убедил украинцев, что “быстро и просто” остановит военный конфликт на юго-востоке страны, но не сдержал своего слова. Кузьмин назвал это предательством.

“Команда президента становится командой партии войны”, – заключил он.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович осудил решение правящей партии “Слуга народа” выдвинуть в мэры Одессы Олега Филимонова – актера и участника КВН. По его мнению, соратники Владимира Зеленского в конечном итоге приведут страну в экономический тупик.

Напомним, президентские выборы на Украине прошли весной прошлого года. По подсчетам Центризбиркома, Владимир Зеленский получил 73,22% поддержки. За его главного противника – бизнесмена Петра Порошенко – проголосовали 24,45% жителей Незалежной.