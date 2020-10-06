Коронавирусом в России заболели еще 11,6 тысячи человек

06.10.2020, 10:03, Разное

Новые случаи обнаружили в 83 регионах страны. Вылечились от COVID-19 и покинули больницы 6 252 человека. Жертвами вируса стали 188 россиян.

Лидером по количеству инфицированных является Москва. В столице за сутки выявили 4 082 зараженных. За ней следует Санкт-Петербург с 411 больными. На третьем месте расположилась Московская область, где заразу подхватили 347 человек.

Таким образом, общее число инфицированных в России составляет 1,237 миллиона. Побороли болезнь 988 тысяч граждан. Спасти не удалось 21 тысячу жителей страны, рассказали в оперативном штабе.

Власти некоторых регионов России ужесточили контроль за ношением средств защиты (медицинских масок и перчаток) в общественных местах. Всех нарушителей режим ждет крупный штраф.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию в столице “критичной”. На этой неделе все школы в городе ушли на двухнедельные каникулы. А работодатели перевели на удаленку не менее 30% сотрудников.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что Москва готова к пику заболеваемости коронавирусом. По его словам, дефицита мест в столичных больницах не ожидается.