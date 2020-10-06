 

На заводе Haval в РФ заметили новый кроссовер Haval H6

06.10.2020, 10:20, Новости дня

Обновленный паркетник Haval H6 удалось заметить на заводе в России.

В свою очередь, официальная премьера автомобиля на китайском рынке состоялась в середине лета, тогда как предпосылок для выпуска в РФ пока не озвучивалось. Более того, эксперты пока не могут дать точный ответ относительно обнаруженного экземпляра, однако по всем параметрам данная модель имеет сходства с Haval H6. Вместе с тем, качество фотографии достаточно слабое, из-за чего есть вероятность, что автомобиль спутали с моделью Haval F7.

Некоторые издания ранее сообщили о планах отладки работы на заводе на примере модели Haval H6, что может свидетельствовать о правильной идентификации уникального образца кроссовера, зафиксированного фотошпионами.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Германия пригрозила Лукашенко последствиями

24.06 / Некоторые видные демократы рискуют потерять места в Конгрессе

13.07 / Мать убитого россиянина из дела Фургала добивалась правды более 15 лет

06.09 / МВД Белоруссии пообещало применить силу на те же действия со стороны протестующих

01.07 / Политолог назвала главную ошибку российской оппозиции

12.09 / Прокуратура Берлина может расследовать отравление Навального

31.07 / Кравчук предложил «особую систему управления» в Донбассе

26.07 / Врио главы Хабаровского края Дегтярев раскритиковал методы работы в порту Ванино

25.08 / Эксперт объяснила выгоду Германии в связи с лечением Навального в немецкой клинике

24.06 / Путин вручил Госпремии тем, кто делает Россию великой державой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска