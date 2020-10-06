На заводе Haval в РФ заметили новый кроссовер Haval H6

06.10.2020, 10:20, Новости дня

Обновленный паркетник Haval H6 удалось заметить на заводе в России.

В свою очередь, официальная премьера автомобиля на китайском рынке состоялась в середине лета, тогда как предпосылок для выпуска в РФ пока не озвучивалось. Более того, эксперты пока не могут дать точный ответ относительно обнаруженного экземпляра, однако по всем параметрам данная модель имеет сходства с Haval H6. Вместе с тем, качество фотографии достаточно слабое, из-за чего есть вероятность, что автомобиль спутали с моделью Haval F7.

Некоторые издания ранее сообщили о планах отладки работы на заводе на примере модели Haval H6, что может свидетельствовать о правильной идентификации уникального образца кроссовера, зафиксированного фотошпионами.