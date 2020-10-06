 

Внедорожник Ford Bronco Warthog 2022 года займет место внедорожного трона Jeep

06.10.2020, 10:20, Новости дня

Американский бренд Ford поделился тизерным изображением нового внедорожника Bronco Warthog, о котором известны некоторые детали.

Автомобиль имеет более прочный вид, которые достигается крупными колесными дисками и усиленными покрышками. Также производитель применил здесь более жесткую подвеску и усиленные амортизаторы. Производитель постарался максимально скрывать внешность кузова, применив плотный камуфляж.

Расширенные колесные арки и дополнительная защитная пластина придадут автомобилю еще более привлекательный вид. Более того, в новом исполнении могут применить иной двигатель вместо 2,7 литра на 310 л.с. мощности. Есть предположения, что новинка Bronco Warthog получил 2-литровый агрегат с мощностью 400 л.с.



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