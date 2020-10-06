Почти рекорд. В России за сутки выявили 11,6 тыс. случаев коронавируса

06.10.2020, 10:13, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 11615 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Максимальное число заболевших COVID-19 было 12 мая – 11 899…

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 11615 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 28,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4082, Санкт-Петербурге – 411, Московской области – 347.

Всего в стране выявлено 1 237 504 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 988576 человек, из них 6252 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 188 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 21663 человек.

Накануне, 5 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10888. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 727.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.