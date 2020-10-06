Стало известно об отставке ректора МГИМО

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06.10.2020, 10:13, Новости дня

Анатолий Торкунов покинет пост ректора МГИМО в связи с достижением предельного срока пребывания в этой должности, после отставки Торкунов может стать президентом МГИМО, сообщили СМИ.

О возможном уходе Торкунова с должности ректора, которую он занимает почти 30 лет, сообщили два собеседника, близких к МГИМО, сообщает РБК.

26 августа Анатолию Торкунову исполнилось 70 лет – это предельный возраст пребывания в должности ректора.

До весны этого года ректоры вузов могли занимать свои посты до 65 лет, но учредитель вуза имел право продлить срок пребывания руководителя в должности еще на пять лет. В мае был принят закон, согласно которому предельный возраст ректоров муниципальных и государственных вузов повышался до 70 лет. При этом время пребывания во главе вуза ограничивалось тремя сроками.



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