 

Партия Атамбаева заявила о свержении «преступной власти» в Киргизии

06.10.2020, 10:08, Новости дня

Народ Киргизии «сверг преступную власть» в стране – это поистине историческое событие, говорится в заявлении Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), которая поддерживает экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

«В Киргизии произошло поистине историческое событие. В очередной раз киргизский народ, объединенный стремлением к справедливости и свободе, сверг преступную власть. Народ снова показал, что не позволит семейно-клановому режиму узурпировать все органы власти в стране», – приводит «Интерфакс» заявление СДПК.

Представители партии планируют во вторник безотлагательные меры, которые необходимо предпринять для сохранения стабильности в Киргизии.

«Мы призываем всех неравнодушных граждан, разделяющих наши общие ценности, присоединиться к этой встрече и сообща разработать программу дальнейших действий как в политическом направлении, так и в сфере сохранения общественного порядка», – заявили в СДПК.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что этой ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Также сотрудник аппарата кабинета министров сообщил, что протестующие захватили здание правительства в столице Киргизии. 

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб. 

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.



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