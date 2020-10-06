 

ФСБ задержала российского военного за передачу секретных сведений Эстонии

06.10.2020, 10:08, Новости дня

ФСБ задержала российского военнослужащего, который вместе с братом передавал сведения, относящиеся к гостайне, спецслужбам Эстонии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил РФ и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

Следователями ФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Статья о госизмене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с возможным дополнительным штрафом до 500 тыс. рублей. Суд заключил обоих задержанных под стражу.

Напомним, в июле военный эксперт Владимир Неелов был приговорен Санкт-Петербургским городским судом к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.



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