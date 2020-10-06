Умер ведущий «Радио 7» Рубен Акопян

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06.10.2020, 10:08, Новости дня

«Радио 7 на семи холмах» сообщило о смерти ведущего вечернего шоу «Однажды в городе» Рубена Акопяна.

«Харизматичный ведущий и обаятельный интервьюер, влюбленный в музыку и прямой эфир, которому посвятил 25 лет своей жизни, он всегда был источником оптимизма, юмора и жизнелюбия. Голос Рубена знали и любили миллионы слушателей по всей стране. А его неоспоримый и всеми признанный талант был отмечен главными отечественными радионаградами», – говорится в сообщении радиостанции.

Акопян родился в 1972 году в Армении. Окончил Ереванский госуниверситет с дипломом преподавателя русского языка и литературы. С 2009 года работал на «Радио 7».

Коллектив «Радио 7» и «Европейской медиагруппы» выразил искренние соболезнования родным и близким Рубена Акопяна.



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