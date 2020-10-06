 

Россиянам рассказали о защите от незаконного входа в WhatsApp

06.10.2020, 9:53, Разное

Российская специалистка в области цифровых продуктов из Роскачества Эльвина Насибулина дала ряд советов, которые позволят защитить аккаунт в WhatsApp Web от несанкционированного входа. В основном злоумышленники взламывают настольные версии приложения, поскольку они более уязвимые.
Так, по словам Эльвины Насибулиной, необходимо установить пароль на смартфон и настроить двухфакторную аутентификацию. Чаще всего именно благодаря использованию чужого смартфона хакерам удается получить доступ к аккаунту в WhatsApp Web. Например, когда владелец устройства оставил его без внимания, а злоумышленник успел отсканировать QR-код на официальном сайте.

Эльвина Насибулина советует чаще проверять все текущие соединения. В них отображаются сеансы подключения к аккаунту в WhatsApp Web. Поэтому увидев подозрительную сессию, пользователь может сразу же завершить ее. Кроме того, при взломе собеседника приложение уведомляет об этом пользователя.



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