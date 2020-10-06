 

Врач-диетолог раскрыла тайну «хрустящих коленей»

06.10.2020, 9:53, Разное

Многим знакома проблема так называемых «хрустящих коленей». Тайну такого явления раскрыла врач-диетолог Екатерина Сорока.
Похожий на хруст звук в коленных суставах чаще всего ощущают люди преклонного возраста. Однако это явление известно и молодым людям, о его причинах пояснила практикующий диетолог Екатерина Сорока. Звук провоцирует синовиальная жидкость в суставе, а «скрипит» колено из-за целого ряда проблем. Так, причиной подобного может стать нарушение рациона, когда организм не получает необходимых для полноценной деятельности веществ. Синовиальная жидкость помогает работать суставам колена, плотно прилегающих друг к другу, а дефицит витаминов и микроэлементов вызывает дискомфортные ощущения.

Также провоцируют расстройства здоровья разлаженность метаболических процессов в организме. Кроме того, хруст в ноге слышен вследствие гормональных сбоев. Особенно подобное явление опасно для женщин в период менопаузы. В это время у представительниц прекрасного пола снижается гормональная функция, что и вызывает ряд проблем со здоровьем. Среди них – и «хрустящие колени», которые могут быть предвестниками значительно более серьезных расстройств здоровья. Поэтому важно обязательно обращать на подобные сигналы организма.

Диетолог рекомендует контролировать рацион, особенно при изменении массы тела. При наличии излишних жировых отложений в организме состояние суставов может ещё более ухудшиться. Для избегания появления серьезных заболеваний суставов, как пишет «Политэксперт», следует изменить меню, перейдя на здоровое питание. Правильные и своевременные действия помогут сберечь здоровье и замедлить старение суставов колена.



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