 

Сына Фургала допросили в качестве свидетеля

06.10.2020, 9:48, Новости дня

Сын экс-губернатора Хабаровского края Антон Фургал, о задержании которого сообщил ряд СМИ, был допрошен в СК в качестве свидетеля, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

«Антон был допрошен в понедельник в качестве свидетеля по делам, события которых разворачивались очень давно, когда Фургал-младший был еще школьником», – цитирует ТАСС Литвинович. 

По ее мнению, целью допроса сына было оказание давления на Сергея Фургала.

Ранее на сайте «5 канала» появилась информация о том, что Фургала-младшего якобы привлекли к ответственности в соответствии с ст. 20.2 Кодекса об административных нарушениях РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Центральный районный суд Хабаровска и полиция не подтвердили задержание сына Фургала. 

Напомним, Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты краевой законодательной думы от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. 1 сентября Следственный комитет продлил срок следствия по уголовному делу в отношении Фургала еще на пять месяцев. 



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